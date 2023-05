“Bentu” al Festival di Tavolara 2023, si comincia con Salvatore Mereu

Il 20 maggio comincia il Festival di Tavolara 2023

Il 20 maggio comincia il Festival di Tavolara 2023, un antipasto che precede il ricco calendario di eventi dal 10 giugno al 16 luglio. Sabato 20, al teatro La Cupola in viale Sardegna a San Teodoro alle ore 19:30, si svolgerà il primo evento di “Una notte in Italia”. Salvatore Mereu si racconterà, introdotto da Marco Navone. Sarà un percorso che lo vedrà ricordare le tappe della sua carriera e la particolarissima e originale sua visione del cinema. A seguire la proiezione del suo ultimo film “Bentu“, già finalista dei David di Donatello nella categoria della migliore sceneggiatura non originale.

L’attività del festival ha sempre posto l’accento sulla valorizzazione ambientale dell’isola. E ha aiutato la costituzione di una riserva marina protetta ormai affermata nel panorama nazionale e internazionale.

Nello sviluppo del suo corso l’evento si è arricchito con un nutrito programma di attività collaterali. Fondamentali a questo proposito gli apporti di Antonio Maraldi, esperto di immagini di cinema, della giornalista Piera Detassis e di Geppi Cucciari, che cureranno gli incontri con gli autori. E ha mantenuto fede sempre alla prerogativa di grande evento popolare, nel corso del quale pubblico e addetti ai lavori si incontrano senza filtri nella stessa barca e nella stessa platea. Si è anche dilatata la portata territoriale dello stesso che ora vede coinvolti tre comuni, Olbia, Porto San Paolo, San Teodoro, Ma anche enti come L’Area marina orotetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, il Centro Cinema Città di Cesena e Confindustria Nord Sardegna.

