Porto San Paolo, arriva la Remata dei ragazzi col Trofeo “Re di Tavolara”

Venerdì 20 maggio la Remata dei ragazzi davanti a Tavolara

Sabato20 maggio a Porto San Paolo ci sarà la Remata dei ragazzi-Trofeo Re di Tavolara, poi toccherà agli adulti. Dopo la “Remata della gioventù”, organizzata dalla Lega Navale di Olbia, il 20 maggio arriva la “Remata dei ragazzi – Trofeo Re di Tavolara” firmata dalla Lega Navale di Porto San Paolo. Le due Sezioni marinaresche, insieme, promuovono poi nella stessa giornata, ma di sera, la Remata di mezzo corso. Prima delle tre gare dello storico Circuito dei mestieri con gli equipaggi delle professioni.

La Lega Navale di Porto San Paolo porta nello specchio di mare davanti alla spiaggia del porto gli equipaggi composti da piccoli rematori. Sono gli alunni delle scuole medie del territorio. Remeranno a partire dalle 11 a bordo dei gozzetti nazionali, barche leggere con quattro vogatori e un timoniere. Dovranno coprire nel minor tempo possibile un percorso di circa 250 metri con due virate. Sullo stesso percorso, ma nel pomeriggio alle 16,30 e sempre a bordo dei gozzetti, si confronteranno gli equipaggi di adulti di Golfo Aranci, Stintino e Porto San Paolo, per il “Trofeo Lega navale”.

Anche gli adulti in mare

Dopo anni di stop ritorna la Remata dei mestieri, la manifestazione della Lega navale di Olbia che fa remare le professioni. Le due sezioni, di Olbia guidata dal presidente Tore Bassu e di Porto San Paolo con Antonio Borghesan, organizzano la Remata di mezzo corso, la prima delle tre gare del circuito che si concluderà il primo luglio con la finale a Olbia. Alle 18,30 le squadre dei mestieri, a bordo dei palischermi di legno con armi di dieci rematori e un timoniere, si sfideranno su un percorso di 250 metri con una virata. La squadra che farà fermare per prima il cronometro si aggiudicherà il posto più alto del podio e i trofei, uno messo in palio dalla Lega navale di Olbia e uno dalla Lega navale di Porto San Paolo. Trofei anche per il secondo e il terzo classificato. Dopo le premiazioni grigliata a cura del Comitato Ss Pietro e Paolo.

