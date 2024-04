Dopo i vari incendi notturni, fiamme all’ingresso di un night di Arzachena

La notte di fuoco in Gallura è continuata fino all’alba con le fiamme all’ingresso di un night sulla Provinciale 59bis ad Arzachena. L’allarme è scattato verso le 6.30. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti all’ingresso dell’Azzurra Night Club in località la Punga, non lontano dal Mulino.

Il fuoco è divampato all’esterno del locale e ha creato danni al portone del night. Sul posto sono intervenuti anche i bdi Arzachena e vanno avanti le indagini per scoprire le cause del rogo.

