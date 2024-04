Notte di super lavoro per i vigili del fuoco in Gallura

È stata una notte di duro lavoro quella dei vigili del fuoco in Gallura: alle prese con due incendi in campagna e un’auto in strada. Il primo allarme è scattato verso le 19 quando due squadre dei vigili del fuco di Olbia sono intervenute nelle campagne di Sotza, a Padru. Il forte vento faceva correre le fiamme e ci sono volute quattro ore per domare l’incendio. A quel punto, senza neanche un attimo di respiro, gli uomini del 115 hanno dovuto occuparsi di un altro intervento. Stavolta le fiamme stavano divorando la campagna a Punta Marana, nel territorio di Golfo Aranci.

Mentre i vigili del fuoco di Olbia erano impegnati sul fronte degli incendi, è arrivata un’altra segnalazione e sono dovuti entrare in azione i colleghi di Arzachena. Un’auto in fiamme non lontano dalla 131 Dcn e dalla chiesa campestre di Santa Giusta nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Lungo la provinciale 87 c’era un pick up in fiamme. I vigili del fuoco hanno verificato che non ci fosse nessuno all’interno e spento le fiamme che l’hanno distrutto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Padru.

