I film made in Sardegna da vedere al cinema a Natale

6 film made in Sardegna da vedere al cinema a Natale.

I film di Natale sono ormai una tradizione come l’albero, il presepio, il panettone. L’Associazione sarda “Gramsci” di Torino che ha da sempre un rapporto privilegiato con la cinematografia Made in Sardegna e l’associazione bolognese di promozione cinematografica “Visioni da Ichnussa” non si sono voluti sottrarre alla pletora di offerte che piovono da ogni parte proponendo anche loro una compilation dei film “sardi” da vedere sotto le feste.

Considerato l’ottimo livello ormai raggiunto dalle pellicole ne hanno, con facilità, individuato alcune da suggerire ai sardi del continente. La raccolta è ovviamente limitata ai film in distribuzione nelle sale in questi giorni di fine anno e non intende produrre una classifica di valori.

Ecco la top6 dei film da non perdere. Il loro ordine è casuale, non risponde quindi ad una classifica di merito. Romantici, drammatici, comici, sognatori, impegnati, la selezione è varia, ce n’è per tutti i gusti. I titoli consigliati: I Giganti di Bonifacio Angius, Grazia Deledda la rivoluzionaria di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, Mollo tutto e apro un Chiringuito di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, Aria ferma di Leonardo Costanzo, Il profumo del Mirto di Christian Canderan, Lussu di Fabio Segatori

I giganti di Bonifacio Angius

Con Bonifacio Angius, Stefano Deffenu, Michele Manca, Riccardo Bombagi, Stefano Manca. Genere drammatico, durata 80′

Una rimpatriata tra vecchi amici. Una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo. Tanti ricordi, piombo, e storie d’amore dall’abisso. Il film è stato inserito nella lista dei migliori film dell’anno.

Grazia Deledda la rivoluzionaria di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli – Docufilm 54′

Un viaggio cinematografico per scoprire attraverso documenti e manoscritti inediti il mondo della grande scrittrice ed etnografa sarda.

Il film è stato presentato in prima mondiale il 30 maggio a Nuoro nell’ambito del Festival ISREAL e in contemporanea in California, nella rassegna promossa dall’IIC di San Francisco sulla piattaforma My Movies. In seguito è stato presentato a Cagliari da ISRE Sardegna, all’IIC di Edimburgo e all’IIC di Marsiglia in collaborazione con il festival Films Femmes Méditerranée. Ha partecipato al Parma Film Festival 2021. Verrà presentato il 14 dicembre all’Urban Center di La Spezia e il 15 dicembre al Premio Solinas a Roma, ore 20 Cinema Troisi, come omaggio a Cecilia Mangini deceduta quest’anno. Il 17 dicembre sarà a Perugia al Cinematografo Comunale Sant’Angelo nell’ambito della XXXIX edizione di “Primo piano sull’autore – Festival Pianeta Donna”

Mollo tutto e apro un Chiringuito di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi

Con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi, Alessandro Betti, Stefano Manca, Benito Urgu, Simonetta Columbu, Claudio Bisio, Favij, Jake la Furia, Elettra Lamborghini. Genere commedia. Durata 92 minuti.

Il signor Imbruttito squaletto iperattivo della multinazionale con open space vista Milano dal grattacielo fiuta un grosso affare: un chiringuito dismesso in riva al mare a Garroneddu, un paesino sperduto della Sardegna ovviamente con un mare di una devastante bellezza. Si ride. Distribuito da Medusa sarà in visione in 245 sale cinematografiche

Aria ferma di Leonardo Costanzo

Con Silvio Orlando e Toni Servillo

Genere drammatico, durata 117′

Un vecchio carcere ottocentesco è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni in un’atmosfera sospesa. Girato nell’ex carcere San Sebastiano di Sassari.

Il profumo del Mirto di Christian Canderan

Con Francesco Mattu

Genere docu-fiction, durata 90′

La vita di un bizzarro e simpatico pastore sardo quarantenne, partito un decennio fa da Ovodda per raggiungere Tramonti di Sopra nel profondo nordest.

Dopo l’anteprima nazionale di Nuoro (Cinema Eliseo l’11 settembre), il film ha percorso un tour toccando Cagliari (Babel Film Festival), Oristano, Torralba e nel Friuli Udine, Pordenone, Casarsa, Cervignano, San Daniele, Maniago, Cormons. A Roma è stato presentato il 4 dicembre al Teatro Flavio.

Lussu di Fabio Segatori

Con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi.

Genere documentario, durata 52′

Eroe di guerra e pacifista, Emilio Lussu riceve 4 medaglie al valor militare e racconta l’assurdo massacro della Grande Guerra nel suo libro di memorie “Un anno sull’altopiano” tradotto in tutto il mondo. Fonda il Partito Sardo d’Azione. Rientra in Italia dopo l’8 settembre, dove è ministro nei governi Parri e De Gasperi. “Lussu” è stato proiettato in anteprima nazionale a Lipari il 14 novembre nella sala “Margherita” dell’Hotel AKTEA. Durante la serata al regista è stato consegnato il premio “Efesto”.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta per uscire di casa, armarsi del green pass rinforzato, scegliere la sala cinematografica che parla sardo, sedersi in una comoda poltrona e viaggiare nell’isola con l’ineguagliabile magia che solo il cinema può offrire.