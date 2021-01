Il traghetto è attraccato a Olbia.

Il forte vento che si sta abbattendo sulla Sardegna sta rendendo difficili i collegamenti marittimi con la Penisola. Le raffiche, che toccano punte di 85 chilometri orari hanno costretto alcune navi a cambiare rotta.

Nella giornata di ieri è stato sospeso il collegamento tra Carloforte e Portovesme, mentre questa notte la nave Janas della compagnia Tirrenia in partenza da Genova non ha raggiunto Porto Torres come previsto ma ha attraccato al porto di Olbia.

L’allerta meteo per il forte vento in Sardegna, secondo il bollettino diramato dalla protezione civile, dovrebbe concludersi alle 15 di questo pomeriggio, quando è previsto un graduale calo dell’intensità delle raffiche.

