Crolla un costone di roccia su un’auto a Buddusò, tragedia sfiorata – VIDEO

Paura per una frana a Buddusò.

Si sarebbe trasformato in una tragedia l’incidente la frana che è accaduta questa mattina, intorno alle 12, a Buddusò. Un costone si è staccato vicino all’entrata del campo sportivo Nicola Calvia. Fortunatamente, in quell’auto, appartenente a un operaio, non c’era nessuno.

In quel momento l’operaio si trovava al lavoro nella ditta Sarda Formaggi, caseificio che si trova all’entrata del paese. I dipendenti della ditta sono soliti a parcheggiare vicino all’entrata del campo sportivo di Buddusò, luogo in cui è accaduta la frana.

