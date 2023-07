Addio a Maurizio Fusinetti.

Olbia è incredula per la scomparsa di Maurizio Fusinetti, un uomo molto sportivo e con la passione per l’atletica. L’uomo faceva parte della Pao Podistica Amatori Olbia, con la quale aveva svolto numerose maratone.

L’uomo ha avuto un malore questa mattina, un’emorragia cerebrale che gli è stata fatale. La notizia ha sconvolto la città, dove Maurizio Fusinetti era conosciuto e voluto bene, soprattutto a Sa Minda Noa, dove abitava con la famiglia. Padre di due figlie, il 65enne è pianto soprattutto dagli abitanti del quartiere. “Quanto abbiamo lottato per recuperare le firme per far arrivare l’autobus fino al panificio e far asfaltare le strade a Sa Minda Noa, vola in alto Maurizio, persona speciale ed educata. Rimarrai sempre nei cuori di chi come me ti ha conosciuto”, lo ricorda così una sua vicina di casa.

