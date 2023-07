Michelle e Aurora tornano in Gallura, ma questa volta con il piccolo Cesare

Le vacanze in Sardegna di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sono tornate in Gallura, dove la primogenita della conduttrice aveva scoperto la sua gravidanza. Questa volta però con loro c’è anche il piccolo Cesare che ha fatto il suo primo volo.

Per la bella showgirl sono le prime vacanze da nonna, poiché il piccolo Cesare è nato soltanto tre mesi fa. Non si sa ancora dove hanno alloggiato, ma stando a ciò che ha postato di recente Michelle sembrano aver preso una villa, anche per far star comodo il nuovo arrivato e le bambine della conduttrice. Anche Aurora si è data da fare nel far sapere a tutti, nelle storie su Instagram, della bellissima villa in cui alloggiano lei e Michelle Hunziker, con interni bianchi e tipici dello stile tipico della Sardegna.

Nonostante abbia partorito da poco, la Ramazzotti mostra un fisico impeccabile e non nasconde i segni ancora visibili della gravidanza, lamentandosi del caldo intenso. In effetti in Gallura le temperature nella giornata di oggi sono molto alte, ma loro si rinfrescano in spiaggia, come dimostrano le foto pubblicate dalla bella Michelle, che prende sole su una sdraio.

