Riconfermato Davide Rossi come vice segretario.

Il Coordinatore Gallura di Fratelli d’Italia Gigi Carbini ha nominato come Commissario per La Maddalena la signora Federica Porcu e come Segretario cittadino di Olbia il signor Giovanni Maggio.



Come vice Segretario di Olbia è stato riconfermato il signor Davide Rossi che ha retto la segreteria in questi ultimi mesi.

