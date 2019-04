Grande prova per la Taekwondo Terranova Olbia.

Grande orgoglio per la Taekwondo Terranova Olbia, ai Campionati Italiani Cinture Nere Cadetti A e Junior, che si sono disputati a Riccione il 29/30/31 marzo 2019. Alla competizione hanno partecipato gli atleti Simone Deiana, nella categoria Cadetti A – 41kg, Luisa Ledda nella categoria Junior – 55kg e Martina Varrucciu nella categoria Junior – 42kg.

Tutti e tre gli atleti fanno parte della squadra regionale Sarda di combattimento, da ricordare che nel 2018 Luisa Ledda ha conseguito, sempre ai Campionati Italiani, la medaglia di bronzo. Anche quest’ anno la Taekwondo Terranova Olbia ha raggiunto un buon risultato, con Simone Deiana che passa due turni e si arrende ad un passo dalla zona medaglia a causa di un infortunio. Luisa Ledda si arrende alla forte atleta delle fiamme oro e Martina Varrucciu conquista la medaglia d’argento.

Martina 15 anni, da circa 2 anni cintura nera, in pianta stabile nella squadra regionale sarda di combattimento e’ arrivata in finale dopo due incontri disputati dominando nettamente le avversarie, prima un’atleta della Calabria, poi un’atleta della Puglia. Si e’ dovuta arrendere solo in finale con una forte atleta della Puglia. Comunque soddisfatti i maestri Roberto Carrus e il maestro Marco Varrucciu, quest’ultimo in veste sia di tecnico che di padre “stiamo lavorando bene con duri allenamenti che ci portano ad ottenere risultati importanti”.

