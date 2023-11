Freddo in arrivo, la temperatura in Gallura scende sotto i 10 gradi

Scende la temperatura in Gallura con l’arrivo del freddo.

In Gallura si attende una settimana caratterizzata da un clima fresco, con temperature che scenderanno al di sotto dei 10 gradi. La pioggia non sarà l’unico elemento protagonista, ma sarà l’andamento termico a catturare l’attenzione.

Nella città di Olbia, le condizioni meteorologiche odierno si preannunciano con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, accompagnati da piogge e rovesci, con la possibilità di temporali. Previsti 8 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento con un cielo che si schiarirà. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi, mentre le minime scenderanno a 15 gradi. I venti saranno forti al mattino, provenienti da Ovest-Sudovest, e aumenteranno di intensità nel pomeriggio con venti forti da Ovest. Il mare sarà molto mosso.

A Tempio Pausania, una situazione simile si presenterà con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino e la possibilità di piogge, rovesci e temporali, prevedendo 9 millimetri di pioggia. Nel pomeriggio, il cielo diventerà poco nuvoloso, con poche nubi previste in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 17 gradi, mentre le minime si attesteranno a 12 gradi. Al mattino, i venti saranno molto forti e soffieranno da Sudovest, mentre nel pomeriggio saranno forti e provenienti da Ovest.

Durante l’intera settimana, le temperature a Olbia rimarranno in un range relativamente basso. Per domani, ci si aspetta una temperatura minima di 14 gradi e una massima di 23 gradi, mentre martedì le temperature oscilleranno tra i 14 e i 21 gradi. Mercoledì sarà la giornata più fredda con temperature comprese tra i 13 e i 19 gradi. La situazione a Tempio Pausania è ancora più fresca, con una temperatura minima di 11 gradi e una massima di 18 gradi prevista per domani. Martedì, le temperature si collocheranno tra i 10 e i 15 gradi, mentre mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento con temperature che si attesteranno tra i 9 e i 14 gradi.

