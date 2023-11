Accusato di violenza sessuale un addetto alla sicurezza del Red Valley

Avrebbe allungato le mani su due spettatrici del Red Valley Festival di Olbia, un addetto alla sicurezza finisce a processo. Il duplice episodio sarebbe avvenuto all’ingresso della prima serata dell’estate scorsa. Era il 12 agosto 2022 quando una ragazza si è accorta che, dopo il passaggio del metal detector l’addetto alla sicurezza le aveva toccato il seno. Inizialmente aveva pensato fosse un episodio fortuito, ma poi ha dato una lettura diversa della situazione.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna una sua amica sarebbe passata ai varchi subito dopo di lei e avrebbe avuto problemi analoghi. In quel caso, nonostante il metal detector non avesse segnalato nulla, lo stesso addetto alla sicurezza le avrebbe toccato le parti basse. Una volta passati i controlli le due ragazze si sono confrontate e hanno deciso che non si era trattato di gesti casuali, ma voluti. Un loro amico avrebbe assistito alla scena e le due ragazze il giorno dopo hanno presentato denuncia.

La loro versione è stata considerata credibile, tanto che il Gup ha rinviato a giudizio l’addetto alla sicurezza per violenza sessuale. Per lui anche l’aggravante dell’aver approfittato del suo ruolo di addetto ai controlli.

