Furti negli appartamenti, denunciate 2 persone dalla polizia

Trovati con degli arnesi da scasso.

Nel contesto dell’intensificazione di servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Nuoro, nella mattinata di ieri la polizia di Stato nei pressi dell’Ospedale ha sorpreso due serbi, un uomo di 69 anni e una donna 46enne, di etnia rom che si aggiravano con fare sospetto. Alla vista della colante i due hanno tentato di allontanarsi frettolosamente a piedi, ma venivano fermati.

Alla richiesta di spiegazioni circa la loro presenza nei pressi del nosocomio, hanno fornito risposte elusive e poco credibili: sarebbero giunti la mattina stessa dall’oristanese per acquistare medicinali. Sul posto sono arrivate quindi altre pattuglie e, in una via poco distante, è stato inviduato un furgone Fiat Scudo, di loro proprietà, all’interno del quale sono stati rinvenuti dischi per mola per tagliare acciaio, punte di trapano, tronchesi e altri oggetti atti allo scasso.

I due stranieri, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, in particolare furti in appartamento, sono stati quindi accompagnati in Questura, fotosegnalati e denunciati per il possesso di strumenti atti allo scasso. In considerazione del reato commesso, dei loro trascorsi penali e del fatto che non avevano alcun valido motivo per permanere in questo capoluogo, sono stati emessi i provvedimenti del Questore di Foglio di Via Obbligatorio e contestuale divieto di ritorno nel comune di Nuoro per la durata di tre anni.

