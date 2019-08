L’incendio stanotte.

La Sala Operativa del comando provinciale Vigili del fuoco di Sassari è stata allertata intorno alle ore 3 e 5 di stanotte per un incendio di un’auto a Olbia nella frazione di Berchiddeddu.

Le cause del rogo sono in via di accertamento. Sul posto la squadra 7A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia Basa, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata.

