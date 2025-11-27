Tentato furto a Santa Teresa Gallura.

È stato sventato nella serata di oggi, intorno alle 22, un tentato furto ai danni del ristorante Marlin, uno dei locali più noti della zona. A dare l’allarme è stato un imprenditore locale che, notando due uomini sospetti davanti all’ingresso del ristorante, ha prima intercettato uno di loro e poi allertato immediatamente le forze dell’ordine. La prima pattuglia dei Carabinieri è arrivata da Aglientu, seguita poco dopo da una pattuglia proveniente da Tempio, poiché la stazione di Santa Teresa era già chiusa per l’orario.Il tempestivo intervento ha permesso di bloccare uno dei due individui, poi tratto in arresto.

Il secondo è invece riuscito a fuggire a piedi tra le vie circostanti e sono attualmente in corso le ricerche per rintracciarlo.Informato dell’accaduto, il Deputato Dario Giagoni ha espresso il proprio apprezzamento per la rapidità dell’operazione, ringraziando le forze dell’ordine per la tempestività e la costante presenza sul territorio. Ha inoltre rivolto un ringraziamento ai cittadini che, segnalando situazioni sospette, dimostrano senso civico e collaborazione, contribuendo in modo decisivo alla sicurezza della comunità, senza voltarsi dall’altra parte.L’episodio mette ancora una volta in evidenza l’importanza della sinergia tra istituzioni e cittadini, fondamentale per prevenire reati e garantire un territorio più sicuro.