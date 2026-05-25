La Regione assicura il sostegno al Parco di La Maddalena sotto attacco dei vandali

L’auto di un ricercatore e una foto-trappola del Parco di La Maddalena finiscono nel mirino dei vandali, interviene la Regione.

“La Regione Sardegna esprime piena solidarietà al ricercatore dell’Università di Sassari vittima dell’ennesimo atto vandalico avvenuto nel territorio del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.” Interviene l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi. “A nome mio e dell’intera Giunta regionale – commenta -, rivolgo la nostra vicinanza personale e istituzionale a chi ogni giorno lavora con competenza e dedizione per la tutela dell’ambiente e della biodiversità della Sardegna”.

“Colpire strumenti di ricerca e intimidire operatori e studiosi significa colpire il patrimonio ambientale collettivo e il lavoro di conoscenza indispensabile per proteggere ecosistemi delicati e strategici come quelli dell’Arcipelago di La Maddalena – continua -. Sono episodi gravi che vanno condannati con fermezza”.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati rapidamente – conclude l’assessora Laconi. La Regione continuerà a sostenere il lavoro dell’Ente Parco, delle università e di tutti i soggetti impegnati nella salvaguardia ambientale, nella ricerca scientifica e nella difesa del territorio”.

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