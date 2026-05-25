Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 26 maggio

Le previsioni meteo per il 26 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, martedì 26 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile e pienamente estivo con caldo in ulteriore intensificazione soprattutto lungo la costa. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per tutta la giornata con soltanto qualche velatura di passaggio nel pomeriggio e nessun rischio di precipitazioni. Le condizioni saranno favorevoli anche per i numerosi turisti già presenti nel nord-est Sardegna e per chi raggiungerà le spiagge e le località balneari della Gallura durante la giornata.

Temperature, venti e mare

Le temperature saranno in netto aumento con minime tra 20 e 22 gradi e massime fino a 30 gradi nelle aree interne e nei tratti meno ventilati. I venti soffieranno deboli con mare generalmente poco mosso e clima molto gradevole soprattutto dal tardo mattino in poi. Il meteo a Olbia e in Gallura assumerà quindi caratteristiche quasi estive con giornate ideali per escursioni, uscite in barca e attività all’aperto lungo il litorale.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 20 gradi, ancora leggermente fresca ma più piacevole rispetto alle settimane precedenti soprattutto nelle baie più riparate e durante le ore più calde del pomeriggio.

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