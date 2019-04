La Gallura verso i 4 assessori in Regione: domani le nomine

Le deleghe ufficiali domani.

Il Consiglio regionale ha eletto il suo presidente Michele Pais della Lega, con 36 voti. “Stiamo scrivendo una pagina importante della storia dell’autonomismo della Sardegna“- così il neo presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ha parlato ai microfoni dell’Ansa- “Mi impegnerò a conoscere la struttura e a prendere contatto con i dipendenti del Consiglio, iniziare una collaborazione stretta con i consiglieri”.

La prossima seduta del Consiglio regionale è convocata per martedì 16 aprile, alle 10. Nel frattempo il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ha qualche altro giorno per completare la squadra della giunta regionale. Ma pare sia quasi ufficiale che le nomine avvengano domani. La Gallura approda in Regione con 4 assessori, due sono già certi.

Giuseppe Fasolino è il nuovo assessore regionale della 16esima legislatura, al Bilancio e Programmazione, mentre Daria Inzaina è il nuovo assessore all’agricoltura. Restano ancora da nominare gli assessori a Lavori pubblici, Cultura, Industria, Affari generali, Trasporti e Urbanistica.

Al momento, sembrerebbe quasi certo che all’Urbanistica approderà Quirico Sanna del Psd’Az mentre alla Cultura Andrea Biancareddu dell’Udc. Poche ore ancora e avremo la certezza di tutte le deleghe assegnate dal governatore della Sardegna.

(Visited 31 times, 32 visits today)