I nomi della coppia che si sposerà durante il concerto di Jovanotti.

Claudio e Bruna. Saranno loro i due futuri sposi che si uniranno in matrimonio il prossimo 23 luglio durante il Jova Beach Party, in programma a Olbia. Risiedono entrambi in città, come conferma lo stesso Lorenzo Cherubini, leggendo i nomi.

Questo pomeriggio si è svolta l’estrazione delle coppie che saranno sposate da Jovanotti nel corso dei suoi concerti. In un’urna erano stati inseriti man mano i nomi degli innomorati delle varie località, tra cui quelli che hanno fatto richiesta di potersi scambiare il fatidico sì durante la data di Olbia.

“La Sardegna è forse una delle località dove abbiamo avuto meno richieste di matrimonio – sorride Cherubini -. Fatevi qualche domanda. Nel senso perchè forse sono già sposati. O forse vengono per trovare qualcosa. Il Jova Beach sarà una grande occasione”.

Poi l’estrazione dei nomi: Claudio e Bruna di Olbia. E l’applauso. “Domani verrete contattati per i dettagli”, conferma Cherubini. Insomma, prosegue l’organizzazione del grande concerto dell’estate, che si terrà all’Isola Bianca e per il quale sono attese migliaia di persone da tutta la Sardegna.

(Visited 2.793 times, 50 visits today)