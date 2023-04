Revocato lo sfratto dalla casa-tugurio di Olbia.

Il Comune di Olbia ha deciso di revocare l’ordine di sgombero rivolto a Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata per il presunto omicidio della pensionata Rosa Bechere, che occupava una casa tugurio in via Aretino.

L’edificio, di proprietà di Area e concesso in locazione al Comune, è stato ritenuto inagibile e oggetto di riqualificazione. Nonostante ciò, la coppia non aveva titoli per occuparlo. L’avvocato della coppia ha chiesto e ottenuto la revoca dell’ordine di sgombero poiché il Comune non è il proprietario dell’immobile e non ha il diritto di agire. La polizia locale ha sospeso le operazioni di sfratto su richiesta dell’avvocato.

