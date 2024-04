Meningite, giovane di Olbia ricoverato in Rianimazione a Cagliari

Un 22enne di Olbia è ricoverato a Cagliari per meningite

Un ragazzo di Olbia si è sentito male mentre si trovava a Cagliari ed è ricoverato in Rianimazione per una meningite. Sono ore di apprensione per un 22enne che avrebbe accusato un malore mentre si trovava nel capoluogo per una manifestazione sportiva. Dopo i soccorsi è stato trasferito all’ospedale Santissima Trinità, specializzato nella cura delle malattie infettive.

Durante la giornata, però, ci sono stati alcuni problemi di natura cardiaca ed è stato trasferito all’ospedale Brotzu. Dopo questi altri momenti di apprensione è stato riportato nella prima struttura, a Is Mirrionis, dove ora si trova ricoverato in Rianimazione.

