Controlli sui contatti del tennista di Olbia ricoverato per meningite

Sono ancora gravi le condizioni del 22enne tennista di Olbia ricoverato a Cagliari per meningite, ma è in leggero miglioramento. E scattano i controlli sui contatti stretti per capire se ci siano altri casi. Il ragazzo domenica era nel Cagliaritano per giocare quando ha accusato un malore. Immediato il trasferimento in ospedale e il trasferimento nel reparto di Malattie infettive a Is Mirrionis. Poi ha avuto qualche problema cardiaco, che ha reso necessario il trasferimento al Brotzu. Da lì poi è stato riaccompagnato al Santissima Trinità dove si trova in Rianimazione.

I controlli delle Asl sui contatti

“Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Cagliari si è prontamente attivato per attuare tutte le misure preventive profilattiche nei confronti dei contatti stretti del caso in oggetto – si legge in una nota della Asl Cagliari – anche in collaborazione con altre strutture sanitarie”. Gli ultimi contatti prima del malore li ha avuto nella trasferta nel sud dell’Isola. Ma è in Gallura che si concentra l’attenzione per vedere l’eventuale diffusione della meningite.

“Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura ha avviato tempestivamente l’inchiesta epidemiologica con la ricerca dei contatti stretti del ragazzo – aggiungono dalla Asl Gallura -, la profilassi di familiari e conoscenti e la sorveglianza sanitaria, informando e collaborando anche con le Asl dei territori frequentati dal giovane negli ultimi giorni. Al momento i soggetti sottoposti a profilassi nel Nord Sardegna sono circa trenta“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui