Volo da record dal Limbara alla Corsica per un grifone sardo

Il volo del grifone fa parte di un progetto.

Ha volato per 252 chilometri, dalla cima del monte Limbara e concludendo il suo viaggio a Capo Corso, nella parte settentrionale della Corsica. È il volo transfrontaliero di Caniga, un grifone femmina di 5 anni che fa parte del progetto “Life Safe for Vultures”.

L’iniziativa, curata dal Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari, insieme con con Agenzia Forestas, Corpo forestale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e Vulture conservation foundation, ha il fine di ripopolare i grifoni in Sardegna.

Attraverso il progetto Life Under Grifon Wings si studia il comportamento attraverso la monitorizzazione del volo degli esemplari. È la prima volta che si assiste a uno spostamento di un grifone dal territorio sardo alla Corsica, dove non c’è una colonia stanziale. Caniga è stata inserita nel processo di ripopolamento della colonia sarda grazie al progetto Life Under Grifon Wings e liberata nel 2019, dopo un periodo di acclimatamento di tre mesi. Attualmente, i ricercatori continuano a monitorarla per studiare l’evoluzione della sua trasferta.

