Guasto al portellone per la nave partita da Olbia: 800 passeggeri bloccati

Fatta arrivare una gru da Fiumicino.

Circa 800 persone sono rimaste bloccate sulla nave che è partita ieri sera intorno alle 22 e 30 dal porto di Olbia e diretta a Civitavecchia. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa.

Una brutta disavventura quando, a causa di un guasto al portellone del traghetto, i passeggeri non sono riusciti a sbarcare restando “intrappolati” nella nave. Per cercare di aprire il portellone è stata quindi fatta arrivare una gru da Fiumicino che proprio in questi minuti è riuscita a sbloccare il portellone della nave liberando così i turisti.

(Visited 286 times, 287 visits today)