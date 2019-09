Il contributo della Regione per i collegamenti.

In arrivo delle novità circa i trasporti marittimi che collegano La Maddalena al resto della Sardegna. La Regione ha promesso un intervento economico per finanziare gli incentivi e gli sconti per i non residenti da e per le isole.

Questi fondi si aggirano sui 250 mila euro, una cifra che viene migliorata rispetto ai finanziamenti degli scorsi anni, che si aggiravano sui 200 mila euro.

Inoltre, “il Comune di La Maddalena ha messo a punto un sistema di identificazione dei beneficiari dello sconto. Attraverso un totem automatico, o l’app apposita, i non residenti potranno registrarsi per generare un codice a barre ed usufruire così dello sconto. Mostrando in biglietteria il codice generato, questo viene obliterato attraverso apparecchiatura apposita per poter emettere un biglietto già scontato. Così facendo, si identificano i beneficiari dello sconto, conoscendone nazionalità e provenienza dell’usufruente”, spiega l’assessore ai Trasporti Gianluca Cataldi.

Attraverso il totem automatico e l’app dedicata, oltre a registrarsi e scaricare il voucher, sarà possibile anche registrare ed analizzare i flussi, in modo tale da mettere in atto una verifica sul reale utilizzo dei fondi pubblici. “Ora la palla passa agli armatori, dai quali spero giunga la massima collaborazione, visto che l’anno scorso non intesero manifestare il loro interesse. Senza di questo non si potrà attribuire la scontistica”, dichiara il sindaco Luca Montella.

(Visited 147 times, 148 visits today)