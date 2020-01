L’albergo si trova vicino a Olbia.

Bambini che urlano, che corrono tra i tavoli, che cercano di richiamare l’attenzione con la loro vivacità eccessiva. La scelta di mettere il veto ai piccoli indisciplinati di una pizzeria della provincia di Sondrio, di qualche giorno fa, ha diviso i clienti. Ma in realtà le strutture dove i pargoli non sono ammessi sono molte più di quelle che si creda ed una si trova anche a due passi da Olbia, vicino alla nota spiaggia di Pittulongu.

Qui un hotel 4 stelle special ha fatto della tranquillità, stando a mollo in uno dei più bei mari del territorio, il suo punto di forza. Si caratterizza propriamente come hotel adults only, che non è una brutta parola, ma indica che sono benvenuti i bambini e i ragazzi oltre i 16 anni, come pubblicizza chiaramente l’albero.

È uno dei pochi della zona che offrono questo servizio e sicuramente il meglio promosso. Si può prenotare un soggiorno nella struttura a partire da 200 euro a notte con la sicurezza di non venire disturbati da risate sguaiate e pianti notturni. Un nuovo modo di vivere la vacanza, che sta sempre prendendo più piede non solo tra chi non ha figli, ma anche da parte di genitori desiderosi di riappropriarsi della propria intimità.

