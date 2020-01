Budoni più sicura con la videosorveglianza.

Budoni avrà un servizio di videosorveglianza. La Regione ha accolto il finanziamento per l’installazione di telecamere per la sicurezza. Sono 100mila i fondi messi a disposizione per rendere il comune della Gallura.

Il Comune di Budoni, entro 30 giorni, dovranno avviare la fase progettuale della rete di videosorveglianza. Il sistema di monitoraggio renderà il comune gallurese più sicuro, sopratutto durante la stagione estiva.

