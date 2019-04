I riti più affascinanti della Pasqua in Sardegna, tra fede e tradizione

Tradizioni e riti arcaici.

Vivere la Sardegna nel periodo di Pasqua significa conoscere una delle tradizioni più autentiche a cui questa terra è legata. Sono tantissimi riti che caratterizzano questo periodo. Le celebrazioni pasquali appaiono come delle esperienze uniche ed affascinanti, avvolte in un’atmosfera di intenso misticismo e profonda spiritualità.

L’atmosfera del periodo precedente la Pasqua, Sa Chida Santa, è caratterizzata, in alcuni paesi della Sardegna, dal rumore delle matracculas, antichi strumenti in legno utilizzati per sostituire il suono delle campane.

Una particolare tradizione è l’usanza di esporre in chiesa, nella giornata del giovedì santo “Su Nennere”, un misto di semi di lino, grano e orzo. Questi all’inizio della Quaresima vengono piantati in alcuni vasi con della terra e fatti germogliare al buio. Il rituale richiama i giardini di Adone e al culto della sua morte, le donne piangevano la sua scomparsa tenendo tra le mani vasi contenenti piante appassite che poi gettavano nei fiumi.

Mentre a Castelsardo si svolgono i riti paraliturgici de Sos Misterios, di origine medievale. Riti molto misteriosi e affascinanti. Nel corso di varie processioni notturne vengono esposti una serie di oggetti simbolici che rievocano la passione di Cristo e la sua flagellazione.



I conosciuti Lunissanti, la sera del lunedì santo, dopo il tramonto, camminano nelle vie del centro storico di Castelsardo arrivando sino al castello medievale, illuminati solo dalla luce delle fiaccole.

Decisamente molto conosciuti per il suo fascino sono è il rito de l’escravement e del desclavement di Alghero eseguiti dai Varons, abbigliati con gli antichi costumi spagnoli.

S’iscravamentu è forse il culto più diffuso in tutto l’isola, consiste nello “schiodamento” della statua di Gesù dalla croce per essere poi condotto al sacro sepolcro. Un rito molto toccante e simbolico diffuso in molte città e paesi della Sardegna.









