L’incendio di questa mattina a Olbia.

Sono state spente le fiamme che questa mattina, intorno alle 11 e 30, sono scoppiate nel cortile dell’ex artiglieria di Olbia. Subito una colonna di fumo nero si è levata dal centro di Olbia.

Momenti di paura per i residenti del quartiere, le vie d’accesso all’area sono state chiuse e si è proceduto, per precauzione ad evacuare alcune case. Sul posto sono state inviate diverse squadre del distaccamento di Olbia dei Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ore per contrastare le fiamme che spinte dalla brezza minacciavano le vicine case e centri residenziali. A supporto delle squadre dei Vigili del fuoco anche la protezione civile e forestale regionale, polizia locale e altri enti sono intervenuti per regolamentare il traffico cittadino. Il loro pronto intervento ha scongiurato il peggio.

La folte nube prodotta dai materiali in combustione ha avvolto l’intero quartiere per ore. In questo momento vanno avanti le operazioni di bonifica dell’area.

(Visited 65 times, 242 visits today)