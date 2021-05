Incendio a Olbia, fiamme vicino alle case: in azione anche un elicottero

L’incendio a Olbia.

Paura questo pomeriggio a Olbia per un incendio che si è sviluppato in alcune sterpaglie nei pressi dell’intersezione tra via Spezia e via Campobasso, vicino ad alcune case.

Sono stati proprio i residenti, allertati dal fumo e dall’aria che in poco tempo è diventata irrespirabile, a dare l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco che si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme.

Proprio la pericolosa vicinanza alle abitazioni unita al forte vento ha fatto scendere in campo un’elicottero per evitare che le fiamme si propagassero. L’intervento è ancora in corso ma al momento l’incendio è sotto controllo.

(Visited 271 times, 448 visits today)