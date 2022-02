L’incendio questo pomeriggio al porto turistico.

barca a vela in fiamme questo pomeriggio intorno alle 13 e 30 al porto turistico di Portisco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Olbia.

La squadra, con in supporto l’autobotte ha spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse per tutta l’imbarcazione, lunga circa 15 metri. Fortunatamente non si registrano feriti, mentre le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.