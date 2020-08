Grosso incendio a Posada, bloccato il traffico sulla statale 131 Dcn

Le fiamme son vicino alla strada.

Grosso incendio a Posada dove stanno intervenendo tre elicotteri e 2 canadair del Corpo forestale. Le fiamme, scoppiate in località Pizzinnone sono arrivate fino alla strada statale 131 ‘Diramazione Centrale Nuorese’ dove il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni al’altezza di Posada.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere allo spegnimento del rogo e alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

