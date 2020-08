Scivola dagli scogli mentre pesca a Pittulongu, ferito un 70enne

L’uomo ha perso l’equilibrio sugli scogli a Pittulongu.

Incidente intorno alle 14 di ieri a Pittulongu, quando un uomo di settant’anni, mentre era intento a pescare, è scivolato dagli scogli.

Due signore testimoni della caduta hanno dato l’allarme e la Guardia Costiera ha immediatamente contattato sia il 118 che il responsabile dello stabilimento Kaibeach, il quale è accorso sul posto, distante circa 400 metri dalla spiaggia, assieme al bagnino della concessione Mare Rocce.

L’uomo, nonostante l’importante ferita sulla fronte e diverse escoriazioni, era cosciente e in condizioni di camminare; non essendo possibile il trasporto via mare, sorretto dai due soccorritori è stato portato in spiaggia in attesa dell’arrivo degli operatori del 118. I sanitari sono così intervenuti e sono riusciti a trasportare l’uomo al pronto soccorso.

Ancora una volta la sinergia tra gli operatori balneari, le istituzioni, i bagnanti e i soccorritori si è rivelata proficua.

