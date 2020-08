Trovati morti. Impiccati con una corda ed un cavo usb ad una rete in ferro. Due cani di razza Amstaff sono stati scoperti senza vita in zona Sa Marinedda a Olbia. Un gesto atroce e sconvolgente. Ci si chiede come si possa arrivare a fare dei gesti del genere con così tanta crudeltà e freddezza.

La Lida di Olbia è intervenuta sul luogo per monitorare la situazione e la presenza o meno di micro chip sui due cani per risalire al padrone. Una, la più grande, era femmina e incinta, l’altro un maschio di giovane età. Possibile che l’atto sia dovuto proprio alla gravidanza indesiderata della cagnolina, oppure il volersi sbarazzare dei due cani, di taglia medio grande, se non un atto spietato da parte di qualcuno che li ha visti girare soli. Sulla vicenda non è escluso l’intervento delle forze dell’ordine.

