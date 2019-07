Notte di lavoro per i Vigili del fuoco.

È andata avanti incessantemente per tutta la notte, l’azione dei vigili del fuoco per arginare il vasto incendio che ha interessato la zona industriale di Siniscola. In località Murtas Altas sono 15 le famiglie evacuate.

Sette squadre dei Vigili del Fuoco, alcune provenienti anche dai comandi di Cagliari Sassari ed Oristano, hanno dato manforte ai colleghi di Nuoro e Siniscola . Alle prime luci del mattino si sono uniti nelle operazioni di spegnimento anche un aereo Canadair del Dipartimento dei vigili del fuoco e due elicotteri della flotta regionale. I Canadair attualmente hanno dovuto lasciare la zona per le condizioni del vento non favorevoli, riprenderanno appena il meteo migliorerà.

Allo stato auattuale, l’incendio è circoscritto e proseguono le operazioni di controllo e bonifica. Alcuni capannoni agricoli sono stati interessati dalle fiamme e le squadre stanno provvedendo al loro spegnimento. Presso la Prefettura di Nuoro, già da ieri sera, è stato attivato il centro di coordinamento dei soccorsi presieduto dal Prefetto di Nuoro, Anna Aida Bruzzese che opera in stretto raccordo con il Comandante dei Vigili del Fuoco Fabio Sassu .

Sul posto anche una unità di Comando locale con due funzionari dei Vigili del fuoco che coordinano le operazioni di spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte.

