L’incendio di una veranda a Olbia.

Allarme nella notte a Olbia per l’incendio di una veranda. I vigili del fuoco sono intervenuti al terzo piano di un condominio in via delle Felci intorno alla mezzanotte, in seguito all’sos lanciato da alcuni residenti.

Il tempestivo intervento degli operatori del 115 ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’appartamento. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto hanno operato anche gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e i volontari del 118.

