Incendio nella parte alta di via Veronese.

Le fiamme sono partite, questo pomeriggio, verso le 15, nella parte parte alta di via Veronese, a Olbia, vicino alle case. Un fumo denso ha invaso in pochi minuti tutta la parte nord della città, rendendo in alcune zone l’aria irrespirabile.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco, assieme a due elicotteri dell’antincendio. L’asilo di via Veronese è stato fatto evacuare e i bambini presenti per il campo estivo trasferiti nella chiesa di Sant’Ignazio.

Il pronto intervento delle squadre ha permesso di domare le fiamme con rapidità e di evitare che si propagassero a ridosso delle case. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

