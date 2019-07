L’incendio scoppiato questo pomeriggio in via Veronese.

Ha preso fuoco tra le sterpaglie l’incendio divampato, questo pomeriggio, nella parte alta di via Veronese e che per alcuni minuti ha provocato attimi di paura tra i residenti del quartiere di Olbia. Sembra esclusa la pista del dolo. Resta quella dell’autocombustione, probabile con le temperature di questi giorni, o di un gesto di disattenzione.

Il classico mozzicone gettato incautamente, che con il Maestrale è diventato un’esca esplosiva. La macchina dei soccorsi si è subito attivata. I bambini che si trovavano all’interno della scuola materna per il campo estivo sono stati fatti evacuare e trasferiti alla chiesa Sant’Ignazio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia, l’elicottero dell’antincendio e la polizia locale, che ha seguito tutte le fasi delle operazioni di soccorso. Sono bastate nemmeno due orette per circoscrivere le fiamme e bonificare, come si dice in gergo tecnico, la zona. L’odore acre del fumo è sparito a poco a poco e tutto è tornato alla normalità.

