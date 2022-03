Incidente ad Arzachena, scontro in viale Costa Smeralda: 2 feriti

L’incidente questo pomeriggio ad Arzachena.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 13 e 30 ad Arzachena. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in viale Costa Smeralda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza e bonificato la zona dell’incidente. Lievi le ferite riportate dai due conducenti, che sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuti. Presente anche la polizia locale di Arzachena per i rilievi volti ad accertare l’esatta dinamica dello scontro.