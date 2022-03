Casting di moda a Olbia e in Gallura: si cercano giovani dai 16 ai 22 anni

Il casting di moda in Gallura.

Per un progetto foto e video di moda da svolgersi durante una giornata ad aprile, il duo creativo Narènte Lucio Aru e Franco Erre è alla ricerca di giovani dai 16 ai 22 anni di genere maschile (o chiunque vi si identifichi), di altezza minima 178cm residenti nella zona di Olbia, Tempio, Sassari e limitrofe.

Cerchiamo ragazzi dai volti interessanti e dall’aspetto naturale (no tinte, no sopracciglia modificate). Per candidature inviare due semplici fotografie (primo piano+figura intera) scattate con uno smartphone di fronte a un muro neutro alla mail info@narente.com specificando le generalità (nome+cognome, altezza, età) e il luogo di residenza, link a profilo social (instagram).