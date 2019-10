Il motociclista della provincia di Sassari.

Alle 13:30 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolí è intervenuta sulla statale 125, in prossimità di “Genna Silana”, nel comune di Urzulei, nel Nuoroso. Un’auto ed una moto, in fase di incrocio si sono scontrate frontalmente.



Gravi le conseguenze riportate dal motociclista, originario di Uri (Sassari) , con gravi lesioni agli arti inferiori. Nessuna conseguenza invece per il conducente e i passeggeri dell’auto, di nazionalità tedesca. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e personale 118. Il ferito è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Olbia.

