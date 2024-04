Il triangolare di Calangianus, gli incontri tra nazionali di Spagna e Italia.

Nei giorni scorsi si è svolto a Calangianus un triangolare tra le squadre nazionali delle categorie Cadetti e Juniores delle nazionali di Italia, Spagna e Ctr Sardegna.

Ben 5 giovani atleti del Team Karate Arzachena hanno avuto l’onore di difendere l’onore della Sardegna davanti a due delle squadre nazionali più blasonate al mondo. Riccardo Cuccia – cadetti +70 kg, Eleonora Orecchioni – juniores -66kg, Ileana Cassitta – juniores 53kg, Christian Spanu – cadetti +57kg, Sabrina Dettori – cadetti +47kg.

L’exploit di Riccardo Cuccia del Team Karate Arzachena.

Un evento a cui ha partecipato un foltissimo e caldissimo pubblico e in cui tutti gli atleti sardi – e in particolare gli smeraldini -, per la maggior parte all’esordio in gare internazionali, hanno mostrato tecnica e orgoglio, impegnando i rispettivi avversari, già abituati a calcare i tatami mondiali. Gara perfetta per Riccardo Cuccia che, esaltato da un tifo assordante, sul tatami ha mostrato classe e determinazione e si tolto la soddisfazione di battere l’avversario della nazionale italiana e anche quello della nazionale spagnola.

Il grande progresso tecnico degli atleti sardi é confermato, oltre che dal doppio successo di Riccardo Cuccia, da tante bella performance, tra cui sono da menzionare senza dubbio quelle di Jacopo Manzoni (CSK Olbia) ed Alessio Catteddu (PKS Oristano), oltre che quella di Nicole Correddu (WWSorso), convocata nella nazionale azzurra.

Lo stage.

Sempre sabato si è svolto lo stage con oltre 200 atleti, tra cui più di 20 atleti del Team Karate Arzachena, che hanno affollato la splendida cornice dell’Expo di Calangianus, ospitati dal Sindaco Fabio Albieri. L’iniziativa é stata organizzata dalla Wellness Sorso e sostenuta dal Presidente del Comitato Regionale, il maestro Sergio Setzu. Gli atleti della squadra agonisti del Team Karate Arzachena hanno già ripreso la preparazione per i prossimi impegnativi appuntamenti del 3/5 maggio Open League; 1/3 giugno con i campionati italiani esordienti e 27/30 giugno coppa del mondo giovanile in Croazia.

