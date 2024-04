In bilico il prefetto Tronca.

Il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, ha affrontato diverse questioni durante la sua visita a La Maddalena per la festa della Liberazione. Riguardo alla possibile conferma del prefetto Francesco Paolo Tronca come subcommissario per le bonifiche dell’ex Arsenale, Meloni ha dichiarato che spetta alla presidente della Regione prendere decisioni in merito, assicurando che verrà presa in considerazione l’intera situazione generale per fare la scelta migliore.

Tronca, già con un curriculum di rilievo, è stato nominato subcommissario dell’ex Arsenale di La Maddalena e delle strutture ex G8 dal presidente Solinas a febbraio, con l’obiettivo di accelerare il processo di bonifica. Meloni ha discusso di questo e di altri argomenti con il sindaco e l’Amministrazione comunale, promettendo ulteriori interlocuzioni nelle settimane successive per affrontare problemi di lunga data.

Quanto al Parco nazionale, privo di presidente e consiglio direttivo da luglio scorso, Meloni ha assicurato che la Regione sta già agendo per la propria parte e sta cercando di recuperare il tempo perduto attraverso interlocuzioni in corso.

