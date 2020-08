L’indicente allo svincolo per l’aeroporto di Olbia.

Incidente alle porte di Olbia questa mattina intorno alle 7 e 30 dove due auto si sono scontrate sullo svincolo in direzione dell’aeroporto Costa Smeralda.

Una delle due vetture si è ribaltata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia che ha collaborato con i sanitari del 118 per mettere in sicurezza i due conducenti delle auto e successivamente la zona dell’impatto. I due conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente.

(Visited 410 times, 441 visits today)