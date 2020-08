Ordigno sospetto nel cortile di casa: intervengono gli artificieri

La proprietaria di casa ha chiamato i carabinieri.

Nel corso della mattinata, i carabinieri della stazione di Tertenia sono stati contattati da una signora del posto poiché, all’interno del cortile della sua casa di proprietà, aveva rinvenuto un involucro sospetto di cui non sapeva specificare l’origine. Immediatamente, giunti sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di una specie di secchio di medie dimensioni dal quale fuoriuscivano dei cavi elettrici raccolti con alcuni elementi in plastica.

Insospettiti dal rinvenimento, i militari di Tertenia hanno dapprima posto in sicurezza la zona interessata e successivamente avvisato gli artificieri del comando provinciale di Nuoro. Gli specialisti hanno così analizzato a fondo il manufatto e, dopo aver sgomberato per ulteriore sicurezza la zona, hanno ispezionato il dispositivo che è risultato essere un involucro confezionato a mo’ di ordigno rudimentale contenente cavi elettrici ed un condensatore. Il materiale è stato comunque sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti.

