Incidente mortale sulla strada di Pittulongu: il conducente dell’auto aveva bevuto

Il giovane aveva un tasso superiore allo 0,5. Per i neopatentati il limite è zero.

Aveva bevuto il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente costato la vita la notte scorsa sulla strada di Pittulongu a Lorenzo Buffa, 18enne di Golfo Aranci.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma quello che è certo è che il conducente della Renaul Clio aveva un tasso alcolico superiore allo 0,5 mentre per il neopatentati, come nel suo caso, il limite è di zero. Per il 20enne originario della Sardegna ma residente a Gallarate, è scattato quindi il ritiro della patente.

Al momento sono ancora da chiarire alcuni punti sull’incidente: l’auto con a bordo un gruppo di giovani si era fermata mentre da dietro stava arrivando la moto di Lorenzo, e si sta cercando di capire se al momento dello schianto il mezzo aveva ripreso la marcia o era ancora fermo. La moto, guidata dal giovane 18enne non è riuscita ad evitarlo andando a sbattere contro la parte posteriore. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma per il giovane Lorenzo non c’è stato nulla da fare.

