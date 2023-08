Incidente con un ferito al bivio di Porto Rotondo

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta per un incidente al bivio di Porto Rotondo. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Nel farlo ha invaso la corsia opposta, in un momento in cui fortunatamente non stavano passando altre auto.

Ha finito la sua corsa contro le piante a bordo strada ed è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto soccorso. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’auto e di quel tratto di strada.

È stato il secondo incidente con un ferito nel giro di poche ore nella zona di Olbia. Stamattina un automobilista è finito in ospedale dopo uno schianto nella rotatoria vicino all’aeroporto.

