Beffa al bar a Olbia: va via senza pagare e “dimentica” il tablet, ma è rotto

La truffa creativa per non pagare il conto in un bar a Olbia.

Una truffa davvero creativa che ha lasciato senza parole i proprietari dello storico Malp Bar di Olbia, pur di non pagare il conto. Un uomo, di nazionalità straniera, si è seduto al bar e ha ordinato l’aperitivo, poi con uno stratagemma, lasciando sul tavolo un tablet rotto, si è allontanato con una scusa e non è più tornato.

E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, nel locale di via Galvani, quando nel locale si trovava anche il proprietario. Ed è lui che racconta il fatto, con tono ancora incredulo per il modus operandi dell’uomo. “Questa persona si è seduta fuori e poi, infastidita dalla musica, ha deciso di sedersi dentro – racconta Piero Secchi -. Ha ordinato prima uno Spritz, una birra, un caffé, panino e acqua. Dopodiché ha ordinato un altro Spritz (che non ha bevuto) e con una scusa si è alzato ed è andato fuori”.

Il cliente non è più tornato.

“Passano i minuti e di lui nessuna traccia – prosegue -. Allora mi sono avvicinato al tablet e ho scoperto che era rotto. Non ricordo bene con quale scusa si è alzato, ma purtroppo non sono riuscito a fermarlo, si è dileguato in un attimo”. Gli stessi hanno scritto un post sui social per mettere in guardia i ristoratori in caso di comportamenti recidivi. “Dopo che abbiamo pubblicato l’annuncio – dice Pietro -, ci ha chiamato un ristorante e ci hanno detto che anche loro è successo, ma per fortuna questa volta gli è andata male”. Il cliente truffatore, stando a quanto racconta il ristoratore, è stato beccato e denunciato. “Questa volta aveva lasciato uno smartphone rotto. Pensiamo che sia la stessa persona, dato il suo modus operandi identico”, conclude il proprietario del Malp.

