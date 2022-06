L’incidente sulla circonvallazione di Olbia.

Scontro frontale tra due auto questo pomeriggio, poco dopo le 16:30, all’incrocio per la circonvallazione di Olbia. L’incidente si è verificato in via Barcellona e il bilancio è di 3 feriti, 2 donne e un uomo.

Rapido l’intervento del personale sanitario del 118, che ha accompagnato due pazienti in ambulanza e una terza in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto anche i vigili del fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di messa in sicurezza.